الفريق أول شنقريحة يُستقبل من قِبل وزير الدفاع الكويتي

استُقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، من قِبل معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية لدولة الكويت.

وجرى اللقاء خلال اليوم الثاني من زيارته إلى دولة الكويت، بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش، وقيادات الجيش الكويتي. وسفير الجزائر في الكويت عبد القادر القاسمي الحسني، وأعضاء الوفد العسكري الجزائري.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد خُصّص اللقاء لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر ودولة الكويت اللذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة وقوية. تتجسد في مواقف البلدين الشقيقين المعتدلة والمشرّفة إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

وخلال هذا اللقاء، أعرب الفريق أول عن تقديره وعرفانه بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

وأبلغ الفريق أول معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. وأكد الفريق أول تطلعه للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين إلى أعلى المستويات.

ومن جهته، أعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عن سعادته باستقبال الفريق أول. مشيداً بمستوى التفاهم الذي يطبع العلاقات الثنائية بين البلدين حول جلّ المسائل والقضايا الإقليمية والدولية. وهو التفاهم الذي يمكن أن يتعزز أكثر من خلال فتح مجالات تعاون أوسع، مستقبلاً.

وأجرى الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، محادثات مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي سعادة اللواء طيار، الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.

وتطرق الطرفان - خلال هذا اللقاء الذي تم بحضور مسؤولين سامين من الجانبين – إلى العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

بهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة أشاد فيها بالاستقبال المميز الذي حظي به والوفد المرافق له من قِبل السلطات الكويتية، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين. معربا عن استعداد الجيش الوطني الشعبي لبناء شراكة قوية ومستدامة مع الأشقاء في دولة الكويت.

ومن جهته، قدّم نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي تهانيه للفريق أول، بمناسبة تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، مشيدا بمستوى التفاهم الذي يميز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين التي يمكن أن تتعزز أكثر من خلال هذه الزيارة، شاكرا الفريق أول تلبية الدعوة.

إثر ذلك. زار الفريق أول كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة، أين قدمت له شروحات وافية بعين المكان، عن هذه المؤسسة التكوينية العسكرية الهامة، ومناهج التدريب والتكوين المعتمدة بها. في هذا الصدد، أعرب السيد الفريق أول عن إعجابه بما عاينه على مستوى هذا الهيكل التكويني. وتطلعه لوضع أسس تعاون مستقبلي مفيد بين جيشي البلدين، يسمح بتقاسم التجارب مع الأشقاء الكويتيين في مجال التكوين.

وبمقر وزارة الدفاع الكويتية، كان للفريق أول لقاءٌ مع سعادة وكيل وزارة الدفاع، الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح. تناول خلاله الطرفان العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها من منظور استشرافي يراعي المصالح العليا للشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما.

وألقى الفريق أول السعيد شنقريحة – بالمناسبة – كلمة جدّد فيها سعادته بزيارة دولة الكويت. آملا أن تعطي زخما جديدا للعلاقات بين البلدين.