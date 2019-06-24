الفساد ..مدير قطاع الموارد المائية لعين تموشنت تحت مجهر التحقيقات

باشرت المصالح الأمنية بولاية عين تموشنت تحقيقات معمقة بشأن عدد من قضايا الفساد.

والمتورط في قضايا الفساد ، عدد من المسؤولين المحليين، حيث إستمعت مصالح الضبطية القضائية لمدير قطاع الموارد المائية بعين تموشنت.

في ملف مرتبط بإبرام صفقات مشبوهة و الإستفادة من مزايا غير مشروعة و إستغلال النفوذ.

وتشيير المعلومات الأولية أن ذات المسؤول إستفاد في عهد الوالي السابق “حمو احمد التهامي” من تحويل المقر السابق لتقسيمية الموارد المائية لدائرة عين تموشنت لصالح أحد أفراد عائلته.

تحت غطاء الإمتياز الإستثماري، إضافة إلى إستثمارات عائلية أخرى تحقق فيها ذات المصالح الأمنية.

ويقف ذات المسؤول،كشاهد بقضية فساد أخرى يتابع فيها،مدير أملاك الدولة،الذي أنهيت مهامه خلال السنة الجارية نتيجة القضايا المتابع فيها.

ومن المرتقب أن يواصل منجل مكافحة الفساد عدد من المدراء الآخرين وعدد آخر من المنتخبين ورؤساء البلديات بقضايا بدأ النقاب ينكشف عنها.

كنتيجة حتمية لسياسية محاربة الفساد و وضع حد لانتهاك المال العام والتي ستكشف عنها “النهار اونلاين” .