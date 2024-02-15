الفصائل الفلسطينية تدعو الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل!

دعت الفصائل الفلسطينية الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وأنصار العدالة والحقوق في العالم إلى أوسع حملة شعبية لرفض العدوان والمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع.

وجاء في بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية: “إننا ندعو الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل. وممارسة الضغط السياسي المطلوب على المستوى الدولي لوقف العدوان والتصدي لمخططات العدو”.

كما دعت الأحزاب والقوى العربية والإسلامية والعالمية المناصرة للشعب الفلسطيني لأخد دورها. والقيام بواجباتها لحماية القضية الفلسطينية. وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً يواجه كل هذا الإرهاب الصهيوني والعنصرية المدججة بالأحقاد وأدوات القتل والتدمير.

ووجهت الفصائل، نداءً من قلب فلسطين ومن وسط الحصار والدمار، لاعتبار يوم الجمعة 16-2-2024م يوماً قومياً عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني في كافة الدول العربية والإسلامية. وأن يكون يومي السبت والأحد 17/18-2-2024م يومان عالميان لمساندة الشعب الفلسطيني في كافة الدول الأوروبية والغربية ودول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا.

وناشدت الفصائل، كافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان لأخد دورها والقيام بمسؤوليتها. وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية. والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة.

كما ناشدت أبناء الشعب الفلسطيني، للتلاحم والوقوف صفًا واحدًا ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. والثبات على أرضنا والحفاظ عليها والتوجه إلى المناطق التي أخرجنا منها على طريق العودة إلى فلسطين.

كما دعت الفلسطينيين، في الضفة والقدس وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل للنفير العام. والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في الساحات كافة.

كما أشادت بأداء المقاومة الباسلة على الجبهات المتعددة. وخاصة في لبنان واليمن والعراق وندعوها لمواصلة ذلك حتى يندحر العدوان عن شعبنا.