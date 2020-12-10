الفصائل الفلسطينية تعتبر إعلان المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لثوابت الإسلام والعروبة

عقب إعلان المملكة المغربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها الكامل للتطبيع وإعتبرته خيانة للقدس.

وإعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إعلان المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربيّة

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بهذا التطبيع يلتحق المغرب بمن سبقوه إلى وحل الخيانة، كنظامي الإمارات والبحرين.

وأضافت الجبهة “على الرغم من نجاح الإدارة الأمريكيّة في تركيع وإسقاط بعض الأنظمة العربيّة الرسميّة في وحل العمالة والخيانة والتطبيع”.

وأشارت الجبهة أن “الشعوب العربية لا زالت ترفض التطبيع وتلفظ الوجود الصهيوني ومستمرة في مقاومته وتحمل في طيّات رفضها عوامل نهوض وانفجار.”

وشددت الجبهة على ضرورة “توحيد كل الجهود الوطنيّة والقوميّة لمواجهة هذه النظم وخياناتها من جهة”.

في حين صرحت حركة الجهاد الإسلامي أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني ” خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين”.

وأًصدرت الحركة اليوم بيان إعتبرت فيه العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني خيانة للقدس، وانها الخيانة والرِّدة عن ثوابت الأمة

وعبّرت الحركة على أن هذا الإعلان يمثل “انتكاسة جديدة للنظام العربي الهش الذي يبحث عن توطيد أركان حكمه الاستبدادي لدى أمريكا والكيان الصهيوني”.

وتابع بيان الحركة “نحن على ثقة تامة بأن الشعب المغربي يرفض بشدة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأشار البيان إلى أن الشعب المغربي يرفض التطبيع “ولن تكون أرض المملكة المغربية مرتعا للصهاينة، فالشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع وتتصدى له”.

حركة حماس بدورها استنكرت اعلان اتفاق التطبيع بين دولة المغرب والكيان الصهيوني

وأعلن الناطق باسم حماس حازم قاسم: “إن هذه خطيئة سياسية، ولا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا”.