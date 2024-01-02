الفصل الأول.. هذه نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في الأطوار الثلاث

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ندوة وطنية خاصة بتحضير الدخول المدرسي 2024- 2025.

وقال وزير التربية الوطنية، إن الفصل الاول مر في جو ساده الهدوء والاستقرار فكان لذلك الأثر بالايجابي على النتائج المدرسية.

وبالرجوع الى بعض النتائج المدرسية نسجل في مرحلة التعليم الابتدائي، فقد تحصل 93.19 بالمئة من تعداد التلاميذ تحصلوا على المعدل. بحيث سجل استقرارفي النتائج مقارنة بالنسبة المحصل عليها في الفصل الاول العام الماضي.

كما سجلت اعلى نسبة للحاصلين على المعدل سنة 5 ابتدائي بـ 96.41% .

وما يدفع للارتياح – يضيف الوزير- هو تحصل 95.33% من التلاميذ في الثالثة ابتدائي على المعدل في اللغة الانجليزية. فيما تحصل 90.20% من تلاميذ السنة الرابعة على المعدل ذات المادة.

كما تحصل 98.87% من تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي على المعدل في مادة التربية البدنية والرياضية. التي اطرها ابتداء من هذه السنة الدراسية أساتذة مختصون.

أما في مرحلة التعليم المتوسط فقد تحصل 71.95% من التلاميذ على المعدل.

وقد سجلت أكبر نسبة للتلاميذ المتحصلين على المعدل بدى السنة الرابعة متوسط، حيث بلغت 79.65%.

والملفت للانتباه هو تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج الأولى متوسط، حيث بلغت 70.65%. وهذا يعود أساسا إلى المعالجة البيداغوجية التي استفاد منها التلاميذ.

وبخصوص التعليم الثانوي، تحصل ما يقارب ثلثي التلاميذ على المعدل بنسية مئوية قدرت بـ 64.32%.

وقد سجلت اكبر نسبة لدى المتحصلين على المعدل بالنسبة للثالثة ثانوي حيث بلغت 76.75%.