الفصل الثالث والعودة إلى التوقيت العادي للتمدرس.. هذا ما أمر به وزير التربية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الإثنين، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية، خُصّصت هذه الندوة لمتابعة تقييم العمليات التسييرية المرتبطة بالفصل الثالث، وتقديم توجيهات وتعليمات عامة.

في المستهل، وتحضيرا للرجوع إلى التوقيت العادي للتمدرس، بعد العودة من عطلة عيد الفطر المبارك. ذكّر الوزير بضرورة الوقوف على ضمان الإطعام المدرسي في المؤسسات التعليمية، منذ اليوم الأوّل، وكلّف المفتشية العامة بمتابعة العملية.

كما شدّد الوزير على وجوب التأكد من تحيين مختلف المعطيات المحجوزة على النظام المعلوماتي عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

وتابع الوزير كذلك بالتفصيل، إنجاز العمليات المبرمجة ولاية بولاية.