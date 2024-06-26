الفصل الثالث وتقييم المكتسبات.. هذا موعد تسليم كشوف النقاط

انطلقت، بداية من أمس الثلاثاء، عملية تسليم كشوف نقاط الفصل الثالث في مختلف المؤسسات التربوية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن تسليم كشوف نقاط الفصل الثالث يكون بداية يوم الثلاثاء من الساعة 09:00 إلى منتصف النهار.

أما بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي، فإن تسليم دفاتر تقييم المكتسبات سيكون يوم غد الخميس 27 جوان.

وبخصوص كشوف تلاميذ الرابعة متوسط، فإن كشوف النقاط تسلّم بعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024.