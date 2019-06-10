الفصل في تفعيل رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات الأربعاء المقبل

قرر مكتب مجلس الأمة، عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء المقبل، 19 جوان، للفصل في طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.

وفي بيان اليوم الاثنين، لاجتماع مكتب مجلس الامة، ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.

واستهل مكتب المجلس أشغاله بالتصريح عن حالة شغور مقعد السيدة عائشة باركي عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بسبب الوفاة.

ونظر المكتب أيضا في التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل، حافظ الأختام، بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.

وقرّر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

كما قرَّر المكتب استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الإثنين 17 جوان، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

على أن يواصل المجلس أشغاله يوم الثلاثاء 18 جوان، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع.

وسيتم عرض مشروعي هذين القانونين للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 20 جوان الجاري.

وسيواصل المجلس أشغاله فيما بعد، بداية من يوم الأحد 23 جوان الجاري بعقد جلسة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.

بينما تخصص جلسة يوم الإثنين 24 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88- 08 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

أما جلسة يوم الثلاثاء 25 جوان، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98- 06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

فيما ستخصص جلسة يوم الأربعاء 26 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية.

وسيتم عرض مشاريع القوانين الأربع السابق ذكرها للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 27 جوان الجاري.

للإشارة، فقد أعقب اجتماع المكتب هذا لقاء تشاوري للسيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة مع رؤساء المجموعات البرلمانية.