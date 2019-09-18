الفصل في صيغة “الصعود والنزول” نهاية شهر سبتمبر

أكد “خير الدين زطشي”، رئيس “الفاف” أن صيغة الصعود والنزول من وإلى الرابطة المحترفة الأولى ستكون نهاية الشهر الحالي.

فسيجتمع المكتب الفيدرالي كعادته ولكن هذه المرة في ورقلة من أجل الكشف عن هذه الصيغة، فهو الوحيد الذي يقرر عدد الصاعدين والنازلين من وإلى الرابطة المحترفة الأولى.

يذكر أن هناك مقترحات عديدة أبرزها: أن ينزل فريقين من الرابطة الأولى ويصعد 4 أندية من الرابطة الثانية أو ينزل فريق واحد من الرابطة الأولى ويصعد 3 أندية من الرابطة الثانية.

فستكون الرابطة المحترفة الأولى بصيغتها الجديدة مكونة من 18 فريق محترف عوض 16 نادي.