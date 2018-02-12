الفصل في قضية إعتداء لاعب “سوسطارة” شافعي على زوجته غدا

تفصل غدا الثلاثاء، محكمة سعيد حمدين “غرفة الجنح”، في قضية الضرب والجرح العمدي الذي طال زوجة لاعب إتحاد العاصمة فاروق شافعي.

وتعود حيثيات القضية إلى مساء 22 أكتوبر 2017 عندما أظهر فيديو بثته قناة “النهار” حصريا وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ظهر لاعب “الخضر” وإتحاد العاصمة، وهو يعتدى على زوجته الأولى، وهذا بشارع سيدي يحي بأعالي العاصمة.

ولم تتلق زوجته الأولى أي شعار بالطلاق من “شافعي” إلى حد الساعة، و المعروف أنه تزوج مرة ثانية.

ويواجه شافعي وزوجته الثانية خطر الدخول إلى السجن بسبب هذه القضية، وسيعرف الحكم فيها غدا الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يستدعى “فاروق شافعي” في قضية أخرى متعلقة بوالديه “دلاج.م” و “نصر الدين شافعي”.

وهذا بعدما طردهما من منزله بسبب الوقوف إلى جانب زوجته الأولى، وشهدا ضده في المحكمة.

حيث أكدا للقاضي أن زوجته الأولى، فعلا كانت تعيش معهم في نفس المنزل بأعالي بوزريعة بالعاصمة.

والدا شافعي اليوم يطالبونه بالنفقة بعد أن كادا يسكنان الشارع لولا أحد زملائهما في الفريق الذي يأويهما إلى يومنا هذا.