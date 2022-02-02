الفصل في مصير نوميديا لزول وريفكا وستانلي اليوم

من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة خلال الساعات القادمة بقضية النصب التي جرت 11 متهما إلى السجن. من بينهم مؤثرين على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتقدمهم المتهم ” ب.فاروق” المعروف باسم” ريفكا” و”نوميديا لزول” و”ستانلي”. على غرار المتهم الرئيسي “ر.اسامة” ووالدته “سعاد” .

وكانت هيئة دفاع المتهمين الموقوفين، قد استأنفت أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. وأصدر أمرا بايداع 11 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. فيما وضع 3 متهمين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الامر بالفتاة القاصر المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “إيناس عبدلي”. وكذا كل من “ب.محمد امين”، “ت.نسيم”.

غرفة الاتهام تفصل في قضية نوميديا لزول

حيث من المقرر أن تفصل غرفة الاتهام في أمر المتهمة “نوميديا لزول” التي وجهت لها في هذه القضية تهمة التزوير. واستعمال المزور في محررات مصرفية، على غرار باقي المتهمين الذين يتابعون بتهم ثقيلة ذات طابع جنائي. كما تتعلق بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني، في إطار جماعة إجرامية منظمة. جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور.

كما تسببت قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيين ضجة كبيرة وخاصة لدى الرأي العام،بعد تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. من طرف عشرات الضحايا، بعد اكتشافهم بوقوعهم في مكيدة.

أسامة استعان بمؤثرين معروفين

صاحب الشركة الوهمية futur GATE المدعو “أسامة”، الذي استعان بمؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي. ابرزهم ” فاروق. ب” المعروف باسم ” ريفكا” إلى جانب ،”نوميديا لزول” و” إيناس ع. فاطمة الزهراء”، ابركان محمد “ستانلي”. للترويج لشركته لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا من فئة المتمدرسين، الراغبين بإكمال دراستهم بالخارج.

كما كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء “فكير مراد” قد كشف عن وقائع خطيرة اكتست طابعا اجراميا. في أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، أين أكد أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة بتهريب البشر. والاتجار بهم، وعليه تم الايقاع بما يقارب 80 شخصا في مصيدة الشركة الوهمية.

في حين كشف وكيل الجمهورية أن التحريات في ذات القضية قادت أن بعض المتهمين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية. مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، مستغلين فئة الطلبة الجامعيين. كما استعانوا داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

إلى ذلك مكنت التحريات من تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن. كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج، ويذكر منها : Word staudycenter wscalert، nista caramel.

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