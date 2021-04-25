 الفصل في ملفات المترشحين للتشريعيات يوم 9 ماي المقبل

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تاريخ 9 ماي المقبل للفصل في قوائم المترشحين للتشريعيات المقررة يوم 12 جوان القادم.

وأوضحت السلطة في بيانها أن “الفصل في الملف يكون في آجال 12 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه.

وهذا بما فيها الملفات التي لم يتم الفصل فيها، وأن آخر اجل سيكون يوم 9 ماي 2021 كأقصى حد.

وفي ذات السياق أعلنت السلطة ان إيداع ملفات الترشح تم تحديدها بـ45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.

وينقضي الأجل المخصص لهذه العملية منتصف الليل بتوقيت الجزائر من يوم 27 أفريل 2021.

بهذا تنهي السلطة علم الأحزاب والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح بأنه بإمكانها إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وان تكون مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا.

وسيكون الإيداع قبل 6 ساعات على الأقل من انتهاء الأجل وذلك على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر يوم 27 افريل 2021 .