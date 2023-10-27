الفصل لصالح الجزائرية للمياه ضد المسير غير الشرعي لتعاونية بيماريستان بباتنة

أصدر مؤخرا مجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا إستعجاليا يقضي بإبطال الأمر بالحجز التنفيذي على حساب الجزائرية للمياه لتحصيل 23 مليار سنتيم. كتعويض عن تمرير قناة مياه الشرب عبر أراضي التعاونية العقارية بماريستان التابعة لقطاع الصحة بولاية باتنة.

وذلك لانتفاء الصفة الإجرائية لدى صاحب الشكوى المسمى ” و محمد ” لمسير للتعاونية أثناء إجراءات التنفيذ. لأنه بوفاة الرئيس الشرعي للتعاونية العقارية ” بيماريستان ” ” محمد فايزة ” سنة 2019 يلغى مقرر تعيينه كمسير. ليضاف هذا القرار إلى قرارين آخرين مماثلين، الأول صدر بتاريخ 28/11/2022 والثاني بتاريخ 10/07/2023 عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة. قضيا بتأييد الأوامر الاستعجالية التي صدرت عن محكمة بئر مراد رايس والتي قضت أيضا بإبطال الحجز التنفيذي على حساب شركة الجزائرية للمياه. وذلك لأن المدير المفترض لا يحوز على الشرقية القانونية والصفة والمصلحة. طبقا للمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والمدنية في تمثيل التعاونية العقارية المدعى عليها.

بالمقابل الجزائرية للمياه رفضت في الوقت الحالي تسليم مبلغ 23 مليار للمشتكي ” و محمد ” خوفا من المساءلة القانونية. إلى حين تسوية وضعية التعاونية بتنصيب رئيس ومجلس تسيير شرعيين. على اعتبار أن المسير الحالي لا تتوفر فيه الصفة والشرعية والمصحلة.