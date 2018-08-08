عاجل

الفضائح تتوالى بمستشفى مسعد .. وفاة حامل وجنينها أمام لامبالاة الطاقم الطبي !

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الفضائح تتوالى بمستشفى مسعد .. وفاة حامل وجنينها أمام لامبالاة الطاقم الطبي !
بقلم زكريا مداح

توفيت ليلة البارحة الثلاثاء، إمرأة حامل بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بمسعد، وعائلة الضحية يطالبون بالتحقيق.

وإهتزت مدينة مسعد بالجلفة على وقع وفاة إمرأة حامل مع جنينها بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد الهاني محمد بن بلهادي بمسعد.

ويذكر أن الضحية كانت تنتظر للساعات وبدون اي مبالاة من الفريق الطبي بالمستشفي حتى دخلت هذه الضحية في حالة غير لائقة، وبلغت درجة الألم إلى أقصى حد.

حينها تدخل الفريق الطبي هناك، لكن بدون جدوى لتلفظ أنفاسها الأخيرة و إنقطع النفس عن الجنين الذي فارق الحياة مع أمه دون أن يرى الحياة .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital