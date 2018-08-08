الفضائح تتوالى بمستشفى مسعد .. وفاة حامل وجنينها أمام لامبالاة الطاقم الطبي !

توفيت ليلة البارحة الثلاثاء، إمرأة حامل بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بمسعد، وعائلة الضحية يطالبون بالتحقيق.

وإهتزت مدينة مسعد بالجلفة على وقع وفاة إمرأة حامل مع جنينها بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد الهاني محمد بن بلهادي بمسعد.

ويذكر أن الضحية كانت تنتظر للساعات وبدون اي مبالاة من الفريق الطبي بالمستشفي حتى دخلت هذه الضحية في حالة غير لائقة، وبلغت درجة الألم إلى أقصى حد.

حينها تدخل الفريق الطبي هناك، لكن بدون جدوى لتلفظ أنفاسها الأخيرة و إنقطع النفس عن الجنين الذي فارق الحياة مع أمه دون أن يرى الحياة .