الفضائح تدشّن إنطلاقة الموسم الجديد !!

دُشن الموسم الجديد من الرابطة المُحترفة الثانية، اليوم الجمعة، بفوز نجم مقرة وأمل بوسعادة على البساط، في أولى جولات موسم 2018/2019.

ومنحت لأمل بوسعادة النقاط الثلاث على حساب رائد القبة، بسبب إشراك الأخير للفريق الرديف، لعدم إمتلاكه لإجازات لاعبي الفريق الأول.

وهو نفس الشيء الذي عاشه إتحاد الحراش أمام نجم مقرة، حيث خسر على البساط بنتيجة 3-0، بسبب الديون وعدم تأهيل لاعبيه الجدد.

ومن المنتظر أن يعيش نادي شباب بلوزداد، غداً السبت، نفس السيناريو، في أول جولة له في الرابطة المحترفة الأولى.