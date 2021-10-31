الفطر الأسود يغزو سوريا ومسؤول صحي يكشف السبب

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، عن وفاة مريضين مصابين بداء الفطر الأسود في مدينة طرطوس الساحلية غربي البلاد.

ويأتي هذا وسط تفشي داء الفطر الأسود في العديد من مناطق سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق.

وسُجلت حالات عديدة في دمشق لهذا الداء، أين تم تخصيص مستشفى “المواساة” لاستقبال المصابين بهذا المرض.

وكشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق، الدكتور عصام الأمين، أسباب ازدياد حالات الفطر المخاطي العفني “الفطر الأسود”خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا في سوريا.

وقال ذات المسؤول، إن ازدياد حالات الفطر المخاطي في المستشفى خلال الموجة الرابعة لفيروس كورونا يرجع إلى زيادة عدد المضعفين مناعيا نتيجة الإصابة بالفيروس أو تناول الكورتيزون لعلاج حالاته الشديدة والحرجة والذي يثبط بدوره المناعة.

موضحا أن الفطر المخاطي العفني الغازي لا يمكن أن يتحول إلى وباء فهو لا ينتقل من شخص لآخر بل ينجم عن التعرض للفطريات المخاطية ويصيب فقط الضعاف مناعيا.

وسجلت في المشفى خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا 11 حالة فطر مخاطي فيما سجل خلال الموجة الرابعة 20 حالة.

ويستقبل مستشفى المواساة حالات الفطر الأنفي الحجاجي الدماغي وهي الأشيع انتشارا بين حالات الفطر المخاطي وأبرز أعراضها اسوداد لون الجلد في الوجه يمتد إلى العين وقد ينتقل إلى الدماغ وله عدة أشكال رئوية وهضمية وجلدية.

وحول علاج المصابين، أوضح مدير مستشفى المواساة، أنه يحتاج إلى فريق عمل متكامل من أطباء أنف أذن حنجرة وفي حال امتداده إلى الدماغ يحتاج أطباء جراحة عصبية.

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