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الفـاف تٌراسل “الفـيفـا”بخصوص لاعب المولودية “نـغـولا” !

الرياضة
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الفـاف تٌراسل “الفـيفـا”بخصوص لاعب المولودية “نـغـولا” !
بقلم وليد كويني

راسل الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الهيئة الكروية العالمية “الفيفا”، تطلب فيها منح مهلة إضافية لنادي مولودية الجزائر بخصوص قضيته مع اللاعب نغولا.

وجاءت مراسلة هيئة خير الدين زطشي بناءا على طلب من إدارة مولودية الجزائر، التي تريد مهلة اضافية لتسوية قضية لاعبها الكاميروني السابق نغولا.

وحسب مصارد “النهار أونلاين”، فإن الإتحاد الجزائري برئاسة زطشي رفض دفع مستحقات اللاعب العالقة على  حسابه.

وهذا لتفادي الوقوع في مشاكل أخرى أو إتهام الفاف بالكيل بمكيالين بين النوادي خصوصا أن وفاق سطيف سبق وأن كان في نفس وضعية المولودية.

يذكر أن المستحقات المالية التي يدين بها نغولا تقدر بأكثر من ملياري سنتيم، وسبق لإدارة قاسي سعيد ارسال نسخة من الصك المالي تؤكد دفعها الأموال بالعملة الوطنية لللاعب.

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