عاجل

الفـيـفا تتغنى بسباعية بونجاح !

الرياضة
  • -
  • 0
الفـيـفا تتغنى بسباعية بونجاح ! بغداد بونجاح
بقلم وليد كويني

نشرت الصحفة الرسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم بـ”تويتر”، تغريدة حول السباعية التي سجلها الجزائري بغداد بونجاح، مع ناديه السد القطري.

وجاءت التغريدة بأسلوب “التعجب”، بعد بلوغه لمعدل تهديفي كبيرة في إفتتاح الدوريات حول العالم، ببلوغ الـ10 أهداف خلال مبارتين.

يذكر أن اللاعب السابق لنادي إتحاد الحراش، أضحى أول لاعب يسجل 7 أهداف في لقاء واحدة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital