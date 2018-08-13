الفـيـفا تتغنى بسباعية بونجاح !

نشرت الصحفة الرسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم بـ”تويتر”، تغريدة حول السباعية التي سجلها الجزائري بغداد بونجاح، مع ناديه السد القطري.

وجاءت التغريدة بأسلوب “التعجب”، بعد بلوغه لمعدل تهديفي كبيرة في إفتتاح الدوريات حول العالم، ببلوغ الـ10 أهداف خلال مبارتين.

يذكر أن اللاعب السابق لنادي إتحاد الحراش، أضحى أول لاعب يسجل 7 أهداف في لقاء واحدة.