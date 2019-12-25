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الفقيد الفريق قايد صالح.. كبار الشخصيات وضباط سامون ومواطنون يؤدون صلاة الجنازة

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الفقيد الفريق قايد صالح.. كبار الشخصيات وضباط سامون ومواطنون يؤدون صلاة الجنازة
بقلم أسماء.ع

أدى، ظهر الاربعاء، كبار الشخصيات من وزراء وضباط سامون، وحشود غفيرة من المواطنين صلاة الجنازة على المرحوم الفريق قايد صالح.

وحضر صلاة الجنازة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،ووزراء من الحكومة،وإطارات وضباط سامون من وزارة الدفاع،بالإضافة إلى مواطنين من مختلف الولايات.

وتم،  نقل جثمان فقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح، إلى مقبرة العالية بالعاصمة، على متن عربة مدفعية ومسجى بالراية الوطنية.

وشهدت، شوارع العاصمة، موكب جنائزي مهيب، لنقل أسد الجزائر، الفريق قايد صالح، إلى مربع الشهداء بالمقبرة.


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