الفكاهي حكيم دكار يعود بـ “خباط كراعو” في يوم الفنان

أعاد الفكاهي “حكيم دكار” ليلة الجمعة إلى السبت البسمة لجمهوره بعد تقديمه لمقاطع محينة من مونولوجه الشهير “خباط كراعو”.

بمناسبة إحياء اليوم الوطني للفنان الذي يحتفل به في الثامن جوان من كل سنة.

و صنع دكار جوا من الفكاهة على ركح المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني.

حيث تطرّق لمواضيع ذات صلة بالواقع المعاش للمواطن البسيط و ذلك وسط تجاوب و تفاعل كبير للجمهور.

الّذي حضر بقوة بالضّحك و التصفيق مقدّما دليلا على أنّ وهج هذا المونولوج الذي تم إنتاجه خلال سنوات التسعينيات. لم يأفل رغم مرور السنين، و بلهجة دارجة بسيطة ارتحل حكيم بالجمهور بين عديد الظواهر الاجتماعية التي تشغل يوميات المواطن الجزائري.

على غرار البيروقراطية و التطفل على حياة الآخرين و المشاكل الزوجية و البطالة.

موقعا على تأشيرة عودته إلى حضن مسرح قسنطينة الذي تعلم على ركحه أبجديات التمثيل.