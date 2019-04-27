الفكاهي “دادي” يكشف أنه ضحية من ضحايا الشروق

في رد الممثل الفكاهي دادي زنقا المعروف بالتمثيل في العديد من المسلسلات الفكاهية على المخرج المصري صاحب رائعة “الرايس قورصو” عادل أديب.

أكد صاحب “رشدي قيز” انه ليس المخرج المصري وحده من تعرض للسرقة من طرف قناة الشروق.

أين قال انه منذ 2018 باع سلسلة “بين البراح واليوم” في جزئها الثاني لقناة الشروق، لكنه ومع قرب شهر رمضان، اي بعد عام لم يستلم مستحقاته.

وكتب الفكاهي”دادي” في رده على صفحة الرايس قورصو الرسمية:

“متى يفهم المنتج أن الفنان يجب أن يتقاضى أمواله ؟ ليبدع أكثر في عمله، يا اديب مراكش وحدك قدمنا سلسلة فكاهية العام الماضي 2018 رانا في 2019 مازال مديناش حقوقنا المالية.