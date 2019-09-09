الفكاهي قدور يطالب بإنقاذه من حياة التشرد بعد سنوات من العطاء الفني

هي مأساة يتكبد مرارتها فنان ارتبط اسمه بالعديد من السكاتشات الكوميدية واستقطب الاف المعجبين من عشاق الضحك والفكاهة.

والذي يعيش حاليا ظروفا اجتماعية مزرية تسببت فيها ازمة سكن، اصابة زوجته بمرض عضال وعدم قدرته على تحمل مسؤولية علاجها.

وتوفير حياة كريمة لها ولابنته بسبب غياب الاعمال الفنية وانعدام اي مدخول باستثناء اعانات بعض المحسنين.

الفنان قدور بن قدور الذي تناقل العديد من رواد التواصل الإجتماعي حالة التشرد التي اوصله اليها غياب قانون يحمي الفنان ويؤمن له مستقبله.

استقبلنا ببيت صديقه المقرب حمو والابتسامة لا تفارق محياه بعد عودته من المستشفى الجهوي للشرطة.

اين كان يخضع لفحص وتشخيص طبي بعد تعرضه لوعكة صحية سرد لنا ما يعانيه من بؤس وشقاء بعد تخلي المسؤولين القائمين على قطاع الثقافة عامة والفن على وجه الخصوص عنه.

فاصبح الشارع مأواه بعد 30 سنة من العطاء الفني الفكاهي. الفنان قدور ناشد والي وهران والجهات الوصية النظر الى حالته بعين الرحمة.

والتكفل بوضعيته امام انعدام سكن يوفر لعائلته الحياة الكريمة ويخفف عن شقيقته عبء تحمل مسؤوليتهم.

كما طالب بتخصيص له مدخول شهري نظير ما قدمه من أعمال طيلة مشواره الفني للاهتمام بحالته الصحية هو الآخر نتيجة إدمانه على الخمر قطع على نفسه وعدا بعدم تناوله بعد اليوم.