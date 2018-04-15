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الفكاهي محمد جديد المعروف ببوضو في ذمة الله

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الفكاهي محمد جديد المعروف ببوضو في ذمة الله
بقلم كريمة سواق

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد الفنان الفكاهي محمد جديد المعروف ببوضو عن عمر ناهز 52 سنة.

الفنان الراحل عرف بمشاركته في السلسلة الفكاهية ثلاثي الأمجاد، وسلسلة بوضو.

الراحل كان يعاني متااعب صحية وأجرى عملية جراحية منذ شهر.

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التعليقات (4)

  • احد النرويج

    رحمه الله وغفر الله له

  • عماد

    الله يرحمو

  • موحاد الحراشي

    رحم الله الفنان
    جل أعماله هادفة !! لها سيناريو و تحمل رسائل توعية وتربية !!!

  • ياسين16

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله وذويه الصبر والسلوان محمد بن جديد فنان كوميدي عندو مضحكنا وفرحنا كل من عليها فان

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