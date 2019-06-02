الفكاهي “ڤعيڤع”: عثمان عريوات موهبة ربانية فريدة من نوعها

قال الفكاهي عبد الله خلفون المعروف بـ”ڤعيڤع”، إن الممثل عثمان عريوات يتميز بموهبة ربانية فريدة من نوعها، وقد كان يضفي

على أي عمل يشارك فيه لمسة خاصة، زيادة على أن الفنانين سابقا كانوا يعملون بصدق، وهذا ما جعل أعمالهم الفنية

تكون مميزة، وكثيرا ما كانوا يقومون بأفعال ارتجالية لا تخرج عن السيناريو طبعا، بما يضفي على العمل الدرامي أو الفكاهي

نوعا من التميز، حيث ضرب المتحدث مثالا، بفيلم “كرنفال في دشرة” والدور الذي لعبه عثمان عريوات فيه،

وهل يمكن تصور هذا الفيلم من دون عثمان عريوات، الذي كان بمفرده يُمثّل الحجر الأساس لكل عمل يشارك فيه.