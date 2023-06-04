قناة النهار الفلاحة في الجزائر..آخر التكنولوجيات المعتمدة بقلم قناة النهار نشر في 04 جوان 2023 - 12:22 شارك غرِّد أرسل 14 0 الفلاحة في الجزائر..آخر التكنولوجيات المعتمدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MG1GV اقرأ أيضا الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 قناة النهار 14 ماي مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرتغال قناة النهار 24 ماي صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام قناة النهار 21 ماي طالع هابط: قسنطينة ضاوية بعدما كانت في حالة كارثية .. تحية للسلطات قناة النهار 16 ماي حملة واسعة لمحاربة التوصيلات العشوائية للمياه مع إقتراب فصل الصيف بالمسيلة قناة النهار 15 ماي سيدي بلعباس : هكذا يتم تنظيف عربات ومسار الترامواي قناة النهار 20 ماي "رئيس الجمهورية" : نسعى لحشد الدعم لفلسطين .. قناة النهار 19 ماي 52 دقيقة إقتصاد: واقع البنايات الحكومية بين إستراتيجية الصيانة وراحة المواطن قناة النهار 15 ماي "والي تيبازة لإحداى المتضررات.."مازال كاين حوايج نزيدو نعاونوكم بيها قناة النهار 30 ماي