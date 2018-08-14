الفلاح عمّي لزهاري يكسب الرهان وينجح في نقل مصنع تركيب سيارات “بيجو”

انتصر عمّي لزهاري الفلاح البسيط من ولاية وهران، في قضيته وحافظ على أرضه، حيث أمرت وزارة الصناعة والمناجم بنقل مشروع تركيب السيارات “بيجو سيتروان” إلى مدينة طافراوي.

و أبلغت الوزارة الشركة الفرنسية وشركائها الجزائريين بقرار الحكومة بنقل المشروع إلى طفراوي في ولاية وهران.

حيث تقدّر مساحة الأرض الجديدة 160 هكتار”، و تمّ قبول القرار من قبل شركة “بيجو”.

يشار إلى أنّ، المصنع الفرنسي كان يقع في الحامول في بلدية الكرمة جنوب وهران.

و تقع الأرض الجديدة للمشروع على بعد عشرة كيلومترات جنوب مدينة الحامول.

وتجدر الإشارة إلى أنّ، قرار نقل مصنع بيجو لتركيب السيارات هو نتيجة الجدل الذي وقع حول حقل الحامول في أفريل الماضي.

حيث أكّد الفلاح عمي لزهاري “للنهار” بعد تداول على صفحات التواصل الإجتماعي، فيديو له يشكو فيه محاولة أطراف تحويل أرضه إلى عقار صناعي.

أنّه سيتكبّد خسائر فادحة بعد سنوات من النشاط رفقة عائلته في مجال الفلاحة التي ورثها أبا عن جد،

على اعتبار أن أرضه المقدرة مساحتها بأكثر من 120 هكتارا خصبة ومنتجة،

كيف تحوّل لأغراض مشروع مصنع لتركيب السيّارات.