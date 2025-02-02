الفلبين.. تحطم مروحية ومقتل طيارها

أعلن السلطات في الفلبين، اليوم الأحد، عن تحطم مروحية ومقتل طيارها شمالي البلاد.

وحسب هيئة الطيران المدني الفلبينية، أقلعت المروحية ذات الأربعة مقاعد، المملوكة لشركة طيران محلية، من العاصمة مانيلا يوم السبت.

وكانت المروحية، متجهة إلى مدينة باجيو السياحية الجبلية شمال البلاد، حيث أنزلت الراكب.

ثم توجهت المروحية إلى مهبط طائرات في بلدة بينالونان بإقليم بانجاسينان لتزويد الوقود استعدادا لعودتها إلى مانيلا.

وقال مسؤولون في مطار بينالونان، أن المروحية واجهت صعوبة في إعادة تشغيل محركها قبل أن تتمكن من الإقلاع قبل حلول الليل.

لتتحطم المروحية فيما بعد، في منطقة مستنقعات ببلدة جويمبا في إقليم نويفا إيسيجا، جنوب شرقي بانجاسينان.

وأكد مسؤولو الشرطة إنتشال جثة الطيارة من بين حطام المروحية الذي غمرته المياه جزئيًا في المستنقع.