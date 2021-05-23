الفلسطينيون يتغنون بمحرز والداعية محمود الحسنات يُوجه له رسالة خاصة

الرياضة
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الفلسطينيون يتغنون بمحرز والداعية محمود الحسنات يُوجه له رسالة خاصة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تغنى الوسط الفلسطيني بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز عقب خرجته أمسية اليوم الأحد برفع العلم الفلسطيني بملعب الإتحاد كما وجه له الداعية محمود الحسنات رسالة خاصة.

ساحر مانشستر سيتي الانجليزي كان الموضوع الأبرز في المواقع الالكترونية الفلسطينية التي سارعت للتهليل بخرجته التضامنية.

من جهة آخرى نشر الداعية الفلسطيني “محمود الحسنات” صورة لمحرز وهو يرفع علم فلسطين وعلق عليها بعبارة:”شكراً رياض محرز”.

المُعلق الإماراتي الشهير “فارس عوض” نشر أيضا صورة لمحرز بعلم فلسطين وأرفقها بعبارة:”أهدافه خارج الملعب حاسمة أيضا “.


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