الفلسطينيون يحتفلون بتحرير أسرى من سجون المحتل الصهيوني

خرج مئات الفلسطينيين إلى الشوارع بلدة بيتونيا وسط الضفة الغربية المحتلة، ليلة الأحد إلى الاثنين، للاحتفال بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون المحتل الصهيوني، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

حيث تجمع مئات الفلسطينيين أمام حافلات الأسرى في بيتونيا غرب مدينة رام الله، القادمة من سجن عوفر الصهيوني، مطلقين الألعاب النارية والهتافات احتفاءً بتحرير الأسرى.

وأفرجت السلطات الصهيونية، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، من سجن عوفر غرب رام الله. ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة دولية وإقليمية.

كما أفرجت عن عدد من الأسرى المقدسيين مباشرة إلى منازلهم في مدينة القدس. حيث أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية نشر أسماء 90 أسيرا، بينهم 20 طفلا وفتى، ممن شملتهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أنه في محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن جيش الكيان الصهيوني المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.

واحتشد عشرات من ذوي الأسرى المفرج عنهم قرب السجن، انتظارا لذويهم المحررين، وتعرضوا لإطلاق قنابل غازية من الجيش الإسرائيلي، وفق المراسل.

ويحتجز المحتل الصهيوني أكثر من 10 آلاف و400 أسير فلسطيني في سجونه، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا صهيونيا بغزة. أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

يشار أن صباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما. ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين. مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا أم “مدنيا”.

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