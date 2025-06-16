الفلسفة، العلوم والمحاسبة.. مواد أساسية بمعاملات مرتفعة تنتظر تلاميذ “الباك” غدا

يجتاز تلاميذ البكالوريا، غدا الثلاثاء، امتحان المواد الأساسية في مختلف الشعب، وتتميز هذه المواد بمعاملات مرتفعة تصل حتى 7، وهي فرصة كبيرة للتلاميذ للحصول على نقاط أكبر وضمان النجاح.

وسيجتاز مترشحو شعبة الآداب والفلسفة، واللغات الأجنبية، وشعبة الفنون، امتحان مادة الفلسفة الذي يقدّر معامله بـ 6.

كما يجتاز مترشحو شعبتي علوم تجريبية، ورياضيات، مادة العلوم الطبيعية التي يصل معاملها إلى 6 أيضاً.

أما مترشحو شعبة تقني رياضي، فيجتازون مادة التكنولوجيا، أما مترشحو شعبة التسيير والاقتصاد فيجتازون مادة التسيير المحاسبي والمالي.