أبدى الرئيس الجديد، للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، رأيه بخصوص مكان إجراء مباريات الداربي، خلال الموسم الكروي المقبل.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص: “رأيي في برمجة الداربيات واضح، أرى أنه على كل فريق الإستقبال في ميدانه”.

وأضاف: “الفلسفة الزائدة هي سبب مشاكل تسيير البطولة، يجب أن تسيير الأمور مثلما يحدث في مختلف البطولات الأوروبية”.

من جهة أخرى كشف مدوار: “سنجتمع برؤساء الأندية قبل إنطلاق البطولة، للحديث عن جميع النقاط، قبل الخروج برزنامة البطولة المقبلة”.

وتابع: “سنعرض سياستنا الجديدة في التسيير، والصرامة في تطبيق القوانين، وأهم شيء ضمان الإحترام المتبادل بين الرابطة، ورؤساء الأندية الوطنية”.