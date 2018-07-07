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الفلسفة الزائدة هي سبب مشاكل تسيير البطولة

الرياضة
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الفلسفة الزائدة هي سبب مشاكل تسيير البطولة
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الرئيس الجديد، للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، رأيه بخصوص مكان إجراء مباريات الداربي، خلال الموسم الكروي المقبل.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص: “رأيي في برمجة الداربيات واضح، أرى أنه على كل فريق الإستقبال في ميدانه”.

وأضاف: “الفلسفة الزائدة هي سبب مشاكل تسيير البطولة، يجب أن تسيير الأمور مثلما يحدث في مختلف البطولات الأوروبية”.

من جهة أخرى كشف مدوار: “سنجتمع برؤساء الأندية قبل إنطلاق البطولة، للحديث عن جميع النقاط، قبل الخروج برزنامة البطولة المقبلة”.

وتابع: “سنعرض سياستنا الجديدة في التسيير، والصرامة في تطبيق القوانين، وأهم شيء ضمان الإحترام المتبادل بين الرابطة، ورؤساء الأندية الوطنية”.


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