الفلك الدولي: لهذا السبب أخطأت بعض الدول في رؤية هلال شوال

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الفلك الدولي: لهذا السبب أخطأت بعض الدول في رؤية هلال شوال
بقلم نادية بن طاهر

أوضح مركز الفلك الدولي، إن الدول التي أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر، أخطأت في رؤية هلال شوال.

وغرد مركز الفلك الدولي بصفحته على تويتر قائلا: “هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الإفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة، على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي”.

وأوضح المركز أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي بشكل متقارب جدا ولافت للنظر، موضحا ذلك على صورتين نشرهما، قائلا أن هذا قد يكون السبب في الخطأ الذي وقع.

وتحتفل بعض الدول الإفريقية اليوم السبت بعيد الفطر، مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي.

وأعلنت هذه الدول ثبوت رؤية هلال شوال، مساء الجمعة، رغم أنه من الناحية العلمية يبدو من شبه المستحيل رؤية الهلال مساء الجمعة نظرا لغروب القمر قبل الشمس، حسب ذات المصدر.


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