الفلك الدولي يُحدد أول أيام عيد الفطر بالجزائر

نشر مركز الفلك الدولي بيانا، حدد من خلاله موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بالجزائر، وباقي دول العالم، بناء على المعطيات الفلكية.

وتوقع بيان مركز الفلك الدولي، أن تكون عدة رمضان في الجزائر وعدة دول أخرى 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الإثنين 31 مارس. فيما بعض الدول قد تعلن غرة شوال يوم 30 مارس.

وقال المركز، أن الكرة الأرضية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس ظهر يوم السبت. يشاهد من أجزاء من غرب العالم العربي مثل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس. وكسوف الشمس هو اقتران مرئي يشاهده الناس بأعينهم. ويقدم دليلا على عدم إمكانية رؤية الهلال وقته أو بعده بساعات معدودة.

وجاء في بيان مركز الفلك الدولي: “ستتحرى معظم الدول هلال شهر شوال، عيد الفطر 1446 ه، يوم السبت 29 مارس 2025م. حيث أن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم. وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد. بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا”.

وأضاف المركز، أنه “في حين أن الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركية. مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة الأمريكية حتى باستخدام التلسكوب. ولا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادي غرب الولايات المتحدة”.

رؤية الهلال غير ممكنة وفقا لجميع المعايير العالمية المعروفة

وتابع البيان، أن “رؤية الهلال غير ممكنة أيضا وفقا لجميع المعايير العالمية المعروفة ومنها معيار “إلياس” وهو فلكي ماليزي متخصص برؤية الهلال. ومعيار “يالوب” وهو مدير مرصد غرينتش السابق والرئيس السابق للجنة الأزياج الفلكية في الاتحاد الفلكي الدولي. ومعيار “مرصد جنوب إفريقيا الفلكي”. وهو معيار أنتجه اثنان من علماء الفلك في الولايات المتحدة، ومعيار “عودة”، وهو أحدث المعايير الحالية”.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه “وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال. فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس. ولكن نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس. ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي. فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي. وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس”.

وأكد الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يوم السبت 29 مارس غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية في رصد الهلال. وهي تقنية التصوير الفلكي باستخدام الـ CCD كاميرا. والتي يمكنها رؤية الهلال حتى في وضح النهار نظرا لقوتها الفائقة.

https://x.com/AstronomyCenter/status/1902308108145471573