الفليم الجزائري “مطاريس” يتوج في مهرجان “كان” للفيلم الإفريقي بفرنسا

توج فيلم “مطاريس” للمخرج الجزائري، رشيد بن حاج، بجائزة ديكالو لأحسن فيلم روائي طويل بفرنسا.

توج الفيلم الجزائر “مطاريس” بجائزة ديكالو لأحسن فيلم روائي طويل في الطبعة الـ17 لمهرجان كان للفيلم الافريقي بفرنسا التي اختتمت فعالياتها مؤخرا.

ونقل الموقع الالكتروني للمهرجان أن العمل توجه أيضا بجائزة ديكالو لأحسن ممثلة والتي عادت للطفلة دوريان يوهو التي أدت دور الطفلة “منى”.

الفيلم يدور حول قضايا اللجوء في البحر المتوسط من خلال قصة الطفلة الإيفوارية “منى”، ذات الثماني سنوات.

الطلفة “منى” القاطنة بمدينة تيبازة الساحلية كانت تعمل على بيع الزهور من أجل الحصول على المال الذي سيمكنها من السفر إلى أوروبا بمساعدة عصابات تهريب.