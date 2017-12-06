الفنادق ترفع أسعارها تحسبا لمونديال روسيا !

رفعت الفنادق الروسية، أسعارها أشهر قليلة قبل انطلاق المونديال في جوان 2018، وعملت إدارات الفنادق على إعادة النظر في الأسعار.

كأس العالم تظاهرة رياضية خاصة، بل هي ثاني أكبر تظاهرة رياضية بعد الأولمبياد، لذلك من الطبيعي أن يحضرها الجميع من كل بلدان العالم.

حتى الجزائريين يعوّلون على التنقل إلى روسيا لمواكبة فعاليات المونديال، رغم أن المنتخب الوطني لم يتأهل.

وما يتوجب على الجماهير معرفته، أن أسعار الفنادق في روسيا ارتفعت بنسبة 50 إلى 100% في كل المناطق.

وأرخص فندق في روسيا وفي أبعد مدينة ستكون الليلة فيه بـ 1600 روبلة روسية أي ما يعادل 24 أورو.