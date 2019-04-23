«الفنادق فارغة.. وهناك فندق بالعاصمة لم تحجز فيه غرفة منذ أسبوع»

قال إن الفنادق فقدت 95 ٪ من مداخيلها منذ مارس.. الرئيس المدير العام لمجمّع السياحة:

«سنقدم خدمات بـ2000 دينار للطلبة والعائلات خلال موسم الصيف»

كشف، لزهر بونافع، الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات، أن أزيد من 75 من المئة من الحجوزات على مستوى 64 وحدة فندقية تابعة للدولة.

قد تم إلغاؤها بداية من شهر مارس الحالي، وهو ما أصبح يهدد هذه المؤسسات العمومية بالإفلاس وبوضعية مالية صعبة في حال إذا ما استمرت هذه الوضعية خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات، أمس، في تصريح للصحافة على هامش حضوره لقاء حول تحضيرات موسم الاصطياف.

إنه لم يتم تسجيل أي حجز للفنادق إلى غاية الساعة لموسم الاصطياف، عكس ما كان يتم تسجيله خلال السنوات القليلة المنصرمة.

مؤكدا بأن هناك فنادق في الجزائر العاصمة لم تستقبل ولو زبونا واحدا طيلة الأسبوع المنصرم، وهو ما يؤكد أن هذه المؤسسات ستواجه صعوبات خلال الفترة المقبلة.

والعديد من هذه الفنادق قد فقدت ما نسبته 95 من المئة من مداخيلها مقارنة بالسنوات القليلة المنصرمة.

بالموازاة مع ذلك، أكد ذات المسؤول بأن المجمع سيبذل قصارى جهده من أجل إنجاح الموسم السياحي والصيفي خلال الفترة المقبلة.

من خلال القيام بتخفيضات وعروض استثنائية لجلب السياح الجزائريين والعائلات الجزائرية خلال الموسم الصيفي المقبل.

مؤكدا بأن عروضا وتخفيضات ستخصص للعائلات ذات الدخل المتوسط والضعيف والطلبة من أجل إنجاح هذه المواسم.

حيث ستصل إلى حد تقديم خدمات تتراوح مابين 1500 و2000 دينار على مستوى المؤسسات الفندقية والمركبات السياحية الـ64 التابعة للمجمع.