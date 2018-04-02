الفنانان التشكيليان ميزو و محمد بلعيد يعرضان أعمالهما بنيويورك

يعرض الفنانان التشكيليان ميزو و محمد بلعيد من الفاتح إلى 30 جوان المقبل أعمالا جزائرية معاصرة بقاعة الفن النيويوركية “أمبريلا آرت نيويورك”.

ويتضمن هذا المشروع الفني الموسوم بـ “الصدى الشمال إفريقي” عرض أعمال للفنان الخزاف المعاصر محمد بلعيد.

و كذا المصور الفني و التشكيلي ميزو، و اسمه الحقيقي حمزة ايت مقيدش.

ويسعى هذا المعرض إلى ترقية و إعطاء رؤية عن الفن الجزائري المعاصر في مدينة تعرف سوقا فنية جد نشطة تضم حوالي 3000 معرضا في الشهر.

كما يضم المشروع إقامة إبداعية لحساب الفنانين العارضين الذين صرحا أنهما يقدمان “صورة معاصرة عن الفن والمجتمع الجزائريين.

بعيدا عن البطاقات البريدية و الصور الفولكلورية”.