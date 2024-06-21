الفنانان القديران صالح أوقروت وبهية راشدي يلتقيان بفرنسا

التقى كل من الفنانين القديرين صالح أوقروت وبهية راشدي يلتقيان بفرنسا، أين يتابعان علاجهما ضد السرطان.

ونشر الفنان صالح أوقروت ي صورة له رفقة القديرة بهية راشدي.

وكتب في المنشور “بعد أن اخذت جرعتي من العلاج المناعي اليوم قمت بزيارة السيدة بهية راشدي.. هي بخير والحمد لله”.

ويعتبر كل من الفنانين القديرين صالح أوقروت وبهية راشدي الممثلة من الوجوه الفنية البارزة في المشهد الفني الجزائري. من خلال أدوارهما في السينما والدراما التلفزيونية.