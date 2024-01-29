الفنانة أحلام تتعرض للسرقة في باريس

تقدمت المغنية الإماراتية أحلام، بشكوى للشرطة الفرنسية بسبب سرقة حقائب تحتوى -على حد تعبيرها- على ما يقرب من 100 ألف يورو من الملابس. في باريس أثناء حضورها لأسبوع الموضة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع “le parisien“.

ووقعت عملية السرقة ظهر يوم الجمعة في مكان إقامتها بالدائرة السادسة عشرة في منطقة باسي. على الضفة المقابلة لبرج إيفل، وكانت المغنية التي اعتادت على الإقامة هناك. على وشك المغادرة وأخذت أمتعتها إلى الطابق السفلي، واختفت عنها لمدة قصيرة. لتعود وتجد حقائبها مختفية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها المغنية بشكوى سرقة في باريس، في عام 2016. أبلغت عن سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة. بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، المطعم المطل على برج إيفل، في ساحة ألما، وكانت قد وضعت حقيبتها بجانبها، نادمة على اختفاء ساعتها والحجر الكريم.