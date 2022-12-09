الفنانة الإماراتية أحلام تصدم الجمهور

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بإطلالة غير مألوفة فاجأت بها جمهورها ومتابعيها. وذلك خلال ترويجها للبرنامج الجديد سعودي أيدول الذي من المقرر انطلاقه قريبا .

وظهرت أحلام من خلال نشرها العديد من الصور مرتدية البيجامة.

وتفاجأ جمهور الفنانة أحلام بلباسها “بيجاما” باللون الأزرق الفاتح منتعلة حذاء أسود بكعب عالي.

وعبر العديد من متابعيها عن إعجابهم بإطلالة أحلام الذين رآوا أنها أصبحت أكثر شبابا وجمالا من قبل. في حين اعتبر آخرون أن ملابسها غير لائقة .