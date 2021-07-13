الفنانة التونسية “درة زروق” تشكر الجزائر

قدمت الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الثلاثاء، تحية شكر إلى الجزائر. وذلك بعد إرسال الجزائر لمساعدات لبلدها تونس التي تعيش وضعا صحيا خطير جدا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت درة زروق على حسابها الرسمي بالفايسبوك والتويتر: “شكرا للجزائر الشقيقة على مساندتها ودعمها لنا في ظل أصعب الظروف التي تمر بها بلادي تونس

و تابعت: ” يارب إرفع عنا البلاء والغُمة”.

وأرفقت الفنانة التونسية المستقرة بالقاهرة منشورها القصير بصورة تتضمن العلمين الجزائري والتونسي.

للاشارة فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بإرسال 250 ألف جرعة لقاح ضد كورونا للدولة الشقيقة تونس. كما أرسلت الجزائر منذ

أيام 100 الف متر مربع من الاكسجين الى الشقيقة تونس نظرا للظروف الصحية الصعبة جدا التي تعيشها بسبب الانتشار الخطير لفيروس كورونا