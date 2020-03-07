الفنانة التونسية لطيفة تخضع للحجر الصحي بمنزلها بسبب كورونا

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن خضوعها لحجر صحي بإرادتها بداخل منزلها، بعد إصابتها بأنفلونزا.

وخشيت الفنانة، أن تكون مصابة بفيروس كورونا، وأن ينتقل لأفراد عائلتها، لذلك قامت بفرض كل الاحتياطات الصحية على العاملين داخل المنزل.

ونشرت لطيفة صورة لها وهي ترتدي القناع الطبي، على صفحتها بتويتر.

وعلقت لطيفة على الصورة: ” أنا صارلي أسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك، أخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو، ولبست كل من فى البيت ماسك عشان أمي”.

وأضافت الفنانة: “يادوب أشوف أمي بالنهار وأقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وأدخل ثاني، والحمد لله يارب خفيت وأخذت أدويه وكل ما تتخيلوه من أعشاب”.

ونصحت لطيفة متابعيها بمشروب قوي لمواجهة نزلات البرد ومكافحة فيروس كورونا قائلة: “الزنجبيل بالليمون وخل التفاح والعسل يوميا 3 مرات”.