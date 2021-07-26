الفنانة التونسية لطيفة تدعم قرارات قيس سعيد: يا رب تونس

نشرت النجمة التونسية لطيفة العرفاوي شعار العلم التونسي، عبر حسابها الشخصى بموقع “إنستغرام”، لدعم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد. بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب إستنادا إلى الفصل 80 من الدستور، حيث كتبت قائلة “يا رب تونس”

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أي عمليات حرق أو نهب قد تحدث خلال الساعات المقبلة بالشارع التونسي. حيث نبه لمن يعدون أنفسهم لهذه الليلة ويوزعون الأموال للحرق والنهب بأن القانون فوق الجميع وسيطبق عليهم. حسب صفحة الرئاسة الجمهورية التونسية على مواقع التواصل.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن الرئيس التونسي قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية. حيث أعلن قيس سعيد عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.