الفنانة الجزائرية- الفرنسية إيزابيل أدجاني أمام القضاء قريبا

ستتم قريباً محاكمة الممثلة والمغنية ذات أصل جزائري إيزابيل أدجاني بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وللتذكير، اتُهمت إيزابيل أدجاني من قبل القضاء الفرنسي بإخفاء تبرع بقيمة مليوني يورو.

بالإضافة إلى هذا، اتُهمت الممثلة الجزائرية الفرنسية بالتهرب من 236 ألف يورو من ضريبة الدخل في 2010. وبعد اتهاماتها، تم فتح تحقيق أولي لدراسة حجج الدفاع.

إيزابيل أدجاني ، البالغة من العمر 68 عامًا ، متهمة بالاحتيال على الإدارة في 2013 و 2016 و 2017. وذلك بإخفاء تبرع بمليوني يورو من رجل أعمال سنغالي نافذ.

وستتم محاكمة الممثلة قريبًا بتهمة غسل الأموال التي ارتكبت بين الولايات المتحدة والبرتغال عام 2014.

في الواقع ، يشتبه في أنها عبرت ، عبر حساب مصرفي أمريكي غير معلن ، مبلغ 119 ألف يورو. والمبلغ يأتي من شركة خارجية أو مستفيد غير معروف ومخصص للاستثمار في البرتغال.

وبعد نتائج التحقيق الأولي، الذي فتح في عام 2016، أرسل مكتب المدعي المالي الفرنسي هذه الممثلة، من أصل جزائري. أمر استدعاء للمثول أمام محكمة جنايات باريس يوم 19 أكتوبر 2023 للرد على اتهامات التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

للتذكير، تم بالفعل ذكر اسم إيزابيل أدجاني في ملف آخر، في عام 2020. وبالفعل، فقد تم توجيه الاتهام لها بالاحتيال. وذلك إثر شكوى قدمها مستشاره السابق الذي يتهمه بإرسال إثبات كاذب للتعويض. على وجه الخصوص، مبلغ 157000 يورو. والتي كانت مدينة له. كما تم الاستشهاد برئيسة وكالة المصورين ، Bestimage ، ميمي مارشاند في سياق نفس القضية.