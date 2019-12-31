الفنانة الجزائرية ياسمين بلقاسم تتصدر التوندونس بهذا الفيديو

تصدرت الفنانة الجزائرية، ياسمين بلقاسم، التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب” في الجزائر، بمقطع فيديو أجابت فيه على أسئلة متابعيها.

وطرحت الفنانة مقطع فيديو على قناتها باليوتيوب، تجيب فيه عن أكثر الأسئلة التي تصلها من متابعيها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاوبت ياسمين بلقاسم في الفيديو، على أسئلة تتعلق بزوجها إسلام، ووزنها، وسبب تأخر حملها.

وعن زوجها إسلام، قالت صاحبة رائعة “من أجلك عشنا يا وطني”، أنها تعرفت عليه في مسابقة “جان طالون”، بالعاصمة، أين دخلا مدرسة لتعليم الموسيقى.

وحول توجهها لنشر فيديوهات على اليوتيوب وإبتعادها عن الموسيقى، قالت ياسمين أنها حاليا ستركز على اليوتيوب، لأنها مرتبطة بعقد إحتكار لمدة عام ونصف فيما يخص الموسيقى.