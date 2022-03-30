الفنانة السورية أصالة:”دموع بلماضي كلّها رجولة والجزائر لا تعرف اليأس”

عبرت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن تأثرها الشديد لدموع الناخب الوطني جمال بلماضي عقب إقصاء الكاميرون.

أصالة أعادت نشر فيديو للحظة انهيار الكوتش جمال بلماضي عقب صافرة الحكم الغامبي “بكاري بابا غاساما”.

كما أرفقت الفنانة السورية الفيديو التي نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة.

“مدرّب حقيقي ..إنسان ودموعه كلّها طيبه ورجوله وبطوله .. الجزائر بلد المليون شهيد مابيعرف اليأس وإذا اليوم ماأنصفكم بكره إلكم باأبطال”.