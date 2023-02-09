قناة النهار الفنانة السورية شكران مرتجى: التاريخ يشهد بأن أهل الجزائر كسرو الحصار وهذا من شيمهم بقلم النهار أونلاين نشر في 09 فيفري 2023 - 23:12 شارك غرِّد أرسل 142 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zPye6 اقرأ أيضا بعد حصولها على التأشيرة .. الطفلة "ميليسا" تغادر أرض الوطن لتلقي العلاج بالخارج قناة النهار 09 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا قناة النهار 07 فيفري "بوقرة :"نعرف السنغال جيدا والمباراة ستكون قوية وستلعب على جزئيات قناة النهار 03 فيفري 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي مرضى فقر الدم... معاناة تزداد مع برودة الطقس بسكيكدة قناة النهار 01 فيفري زين عامر: الجزائر ربحت نقاط عديدة في سباق إحتضان الكان وهذه رسالتي للجماهير الجزائرية قناة النهار 25 جانفي زين عامر: الجزائر سيصبح لها وزن كبير في الكاف والفيفا والكل إنبهر بالبنية التحتية الرياضية قناة النهار 03 فيفري طقس مستقر مع إستمرار موجة البرد في هذه المناطق قناة النهار 05 فيفري "وزير التجارة :" يهمنا أن تعوّض المنتوجات الوطنية ما يتم إستوراده من الخارج فهي تتميّز بالجودة قناة النهار 29 جانفي في مهمة عمليات الدعم والإغاثة .. الحماية المدنية الجزائرية تشد الرحال نحو تركيا قناة النهار 06 فيفري