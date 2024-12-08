الفنانة السورية كندة علوش تعلن شفاءها التام من مرض السرطان

أعلنت النجمة كندة علوش، شفاءها من مرض السرطان بعد رحلة علاجية، ونشرت صورة عبر حسابها على إنستغرام. وكتبت قائلة: “اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي”.

وفى شهر جوان الماضى، فاجأت النجمة كندة علوش، جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدى، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على اليوتيوب.وتصدرت الترند بعد الحديث عن رحلتها المرضية. وتحدثت عن المرض بالتفاصيل

وظهرت كندة خلال حديثها عن محنتها المرضية بكل قوة وصبر و بابتسامة خفيفة لا تفارق وجهها أبدا طوال كلامها. و ظلت متماسكة و ووجهت عدد كبير من النصائح للفتيات و السيدات بسرعة الكشف المبكر و تحدى المرض.

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

وأشارت علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها “كريم” بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت كندة علوش: “استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي. وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.”