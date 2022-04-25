الفنانة القديرة سعاد سبكي تذرف الدموع على هؤلاء الكبار

لم تتمالك الممثلة القديرة سعاد سبكي نفسها من البكاء على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان لحظة مشاهدة صور لفنانين كبار. والذين تركوا اثر إيجابي في مشوارها الفني الكبير والثري.

وخلال البرنامج عُرض على الفنانة الكبير سعاد سبكي عدد من الصور لممثلين كبار أولهم للممثلة القديرة “بيونة” حيث قالت أنها تحبها كثيرا وتشتاق إليها كما تعتبرها انها كبيرة جدا فنيا.

بينما إنفجرت الفنانة سبكي بالبكاء لحظة مشاهدة صورة الفنانة القديرة والكبيرة “فريدة صابونجي” شفاها الله. أجهشت بالبكاء وقالت عنها “يا طاطا أنتي احلى إمراة عرفتها كانت تناديني إبنتي ربي يشفيها.”

كما إستنكرت الفنانة سبكي ما تم تداوله عبر منصات التواصل حول “فريدة صابونجي وانها نقلت إلى دار العجزة. وقالت بهذا الخصوص لا داعي للكذب على الناس وأنا الممثلة صابونجي تعيش معززة ومكرمة وسط عائلتها وابناءها والكل يخدمها كالملكة كفانا إشاعات. يا طاطا توحشتك بزاف بزاف.

وعندما رأت صورة الممثل القدير صالح أوقروت الذي يتواجد في فرنسا حاليا للعلاج أول كلمة قالتها الله يشافيك وترجع لينا .. رمضان بلا بيك والو.

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