الفنانة القديرة سلوى ترحل عن عالمنا

إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الخميس، الفنانة الجزائرية القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى، عن عمر ناهز الـ86 عاما. وتوفيت الفنانة القديرة سلوى، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

ودخلت الفنانة الراحلة مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، قبل أيام، بعد تعرضها لجلطة دماغية. وكانت صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” تتواجد في حالة صحية متدهورة.

وأكدت مصادر مطلعة للنهار، أن الطاقم الطبي المشرف على حالة الفنانة الصحية، كان يبذل قصارى جهده لاستعادة عافيتها، إلا أن القدر شاء أن تنتقل أيقونة الغناء الجزائرية إلى بارئها.

وتبلغ الفنانة من العمر 86 سنة وقدمت طوال مسيرتها الفنية أعمال راقية للجمهور الجزائري.

طالع أيضا:

من هي سلوى ؟

اسمها الحقيقي فطومة ليميتي، ولدت الفنانة سلوى في البليدة، وبدأت مسيرتها الفنية في 1952، كمقدمة برامج في الإذاعة الوطنية.

كما تنقلت الفنانة الى فرنسا من أجل العمل في مجالها، أين قدمت أول برنامج نسائي موجه للعالم العربي.

وتعرفت الفنانة سلوى على ميسوم سنة 1960 والذي اراد ان يطلق أسلوب جديد للأغنية الجزائرية، أين كان يبحث عن مترجم. وفي 1964 ذهبت سلوى في دورة حول العالم، منها البلدان العربية، أين تم استقبالها كسفيرة للأغنية الجزائرية.

وتأثرت الفنانة سلوى بوفاة عمراوي ميسوم سنة 1969 الذي كانت تكن له الكثير الاحترام والتقدير.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp